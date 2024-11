L'esperimento Weah centravanti

I numeri offensivi della Juventus

8 tiri totali

2 tiri in porta

1 tiro respinto

0.44 Xg

La Juventus strappa un punto comunque prezioso al Villa Park ma incappa nell'ennesimo 0-0 della sua stagione. Il quinto complessivo nonchè il primo stagionale in Champions League. I bianconeri, di scena in quel di Birmingham ad organico evidentemente ridotto dalla grave emergenza infortuni, hanno creato pochi presupposti per fare male agli inglesi.L'occasione più lampante è stata, evidentemente, quella capitata sulla testa di Francisco Conceicao a metà della seconda frazione di gioco: soltanto un intervento super di Martinez ha impedito che la Juventus sbloccasse la partita al Villa Park, con un riflesso incredibile che, di fatto, ha tolto il pallone che era quasi interamente superato la linea di porta. Ma purtroppo per la Juventus così non è stato.La produzione offensiva della Vecchia Signora, però, si è chiusa di fatto qui. Thiago Motta, privo di Vlahovic oltre ai lungodegenti Milik e Nico Gonzalez, ha affidato a Timothy Weah il compito di agire da riferimento offensivo, ma la prova dell'americano - seppur all'insegna del puro sacrificio - non ha regalato grossi spunti, se non una conclusione di destro nella prima frazione di gioco che ha sorvolato l'incrocio dei pali.Nel corso dei 90 minuti inscenati dalla Juventus al Villa Park, la Juventus ha calciato solamente due volte verso lo specchio, su 8 tentativi complessivi. In entrambi i casi, il protagonista è stato Conceicao, il quale ha però trovato un super 'Dibu' Martinez sulla sua strada.