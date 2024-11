Il comunicato ufficiale della"“Doppietta” di sold out in occasione dei prossimi due match in casa contro Bologna e Manchester City, in programma rispettivamente sabato 7 dicembre 2024 alle ore 18:00 e mercoledì 11 dicembre 2024 alle ore 21:00.Gli abbonati però, possono ancora rimettere in vendita il proprio posto; il consiglio, dunque, è sempre quello di continuare a monitorare l'Official Ticket Shop Juventus perchè potrebbero tornare in disponibilità ulteriori posti da acquistare.Sono inoltre ancora disponibili i biglietti per le altre partite di dicembre con tariffe promozionali per gli Under 14 e gli Under 28.Per non perdere nessuna partita da febbraio a maggio acquista ora l’abbonamento 8 GAMES PASS che ti consentirà anche di avere la prelazione sulle eventuali partite successive di coppa e sul rinnovo abbonamento 25-26.Sono disponibili anche i parcheggi allo stadio: assicurati il parcheggio per le prossime partite all’Allianz Stadium!"