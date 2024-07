La Juventus ha bisogno di cedere

Sono giorni decisivi per il futuro di Federico. La Juventus potrebbe essere disposta a concedere uno sconto alla Roma, simile a quello fatto allaper, a condizione che i tempi dell'affare siano brevi. Questa mossa permetterebbe ai bianconeri di reinvestire immediatamente il ricavato su Teun, l'obiettivo di mercato del club torinese.L'entourage del calciatore resta vigile anche su eventuali offerte dall'estero, mantenendo aperte tutte le possibilità per il futuro del talento italiano. La trattativa con la Roma potrebbe dunque rappresentare una soluzione vantaggiosa per entrambe le squadre: la Juventus potrebbe ottenere i fondi necessari per il suo mercato in entrata, mentre la Roma si assicurerebbe un giocatore di grande qualità in vista della nuova stagione.E' tutto qui, il nodo e nocciolo della questione. E' negli intricati discorsi di mercato, il dare e avere di certe estati. Per far spazio a, ladeve iniziare la parte relativa ai sacrifici. E c'è Federicosu tutti, su tutti gli altri.In attesa di capire nuovi sviluppi sulla cessione, è chiaro che il desiderio della Juve sia quello di accelerare le pratiche per recuperare risorse importanti. Tutti però aspettano l'offerta giusta, la proposta che soddisfi ogni parte implicata. Ci vorrà un po' di tempo.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui