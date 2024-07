, centrocampista classe 2002 di proprietà della, è pronto a vivere un'altra avventura in prestito, per acquisire minutaggio ed esperienza lontano da Torino. Reduce da una stagione in prestito al Lecco, Sersanti è ad un passo dal trasferimento in una nuova piazza che disputerà il campionato di Serie B. La squadra in questione è la Reggiana, ormai vicina a definire l'operazione a titolo temporaneo per assicurarsi le prestazioni del giovane centrocampista bianconero, chiamato ad affrontare una nuova e formativa sfida in una piazza importante come quella emiliana.