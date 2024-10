Chi al posto di Koopmeiners: l'idea di Thiago Motta

La presenza dicontro la Lazio è al momento molto in dubbio. Chi impiegherebbe Thiago Motta al suo posto? Vediamo la soluzione "principale" per lain caso di forfait dell'olandese.Il candidato principale per sostituire l’olandese sarebbeche, scrive, ha nelle corde e nelle giocate l’attitudine a dare il meglio di sé anche dietro la punta, ovvero Vlahovic. Su chi invece potrà giocare sulle fasce al posto di Nico Gonzalez e Conceiçao la risposta è piuttosto semplice anche perché la rosa già di per sé non offre articolate alternative. Quindi salvo sorprese ed eventuali altri forfeit per via degli impegni con le nazionali, toccherà a Mbangula (ora con l’Under 21 del Belgio che affronterà la Scozia venerdì e l’Ungheria martedì) e Weah, diventare le frecce bianconere.