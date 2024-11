Olivier, presidente del, ha parlato a RMC del futuro di, attaccante canadese classe 2000 in scadenza a giugno: "Siamo felici di averlo con noi. Quest’estate gli restava un anno di contratto, ma non avevamo pressione per venderlo, anche perché non sono arrivate offerte adeguate. Gli abbiamo proposto un rinnovo, ora la scelta spetta a lui. Ama il club, il Lille è casa sua". David, con 284 partite e 134 gol nei club, più 59 presenze e 30 reti in nazionale, è seguito da Juventus, Inter, Bayern e Barcellona, club che tifa fin da piccolo.