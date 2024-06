Laattualmente ha quattro difensori centrali in rosa: Bremer, Danilo, Gatti e Rugani. Tuttavia, nessuno di loro è considerato un regista nel tipo di stile di Calafiori. Il giocatore che Thiago Motta ha a cuore, grazie al lavoro svolto insieme a Bologna, ha un costo stimato tra i 45 e i 50 milioni di euro. Una cifra troppo elevata.Giuntoli potrebbe quindi cambiare strategia e puntare su un terzino sinistro puro, considerando che la corsia mancina è rimasta sguarnita dopo le partenze sia di Alex Sandro sia di Iling-Junior. Il solo Cambiaso, che verrebbe adattato, non sarebbe sufficiente per affrontare una stagione con cinque competizioni in programma.Il nome dirimane attuale: il giocatore è impegnato come titolare con il Brasile nella Coppa America. Il Porto potrebbe cederlo per una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro.