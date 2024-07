Juventus, la reazione dopo la sconfitta in amichevole

La Juventus ha perso 3-0 la prima amichevole estiva. Un risultato maturato soprattutto negli ultimi minuti, almeno per le proporzioni della sconfitta, visto che gli ultimi due gol sono arrivati nei minuti finali. Ma come ha preso l'ambiente bianconero questo ko in amichevole?In casa Juve, racconta il Corriere dello Sport, è stato dato il giusto peso alla rotonda, e sorprendente per le proporzioni, sconfitta rimediata nella prima uscita stagionale a Norimberga. Nessuna preoccupazione e la consapevolezza che il cammino è appena all’inizio e serve tempo per trovare automatismi e fare propria la nuova filosofia. Thiago Motta non si scompone, conferma che «bisogna migliorare in fretta» e per questo aspetta anche i nuovi rinforzi: