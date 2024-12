Le parole di Alberto Rimedio a La Domenica Sportiva:"Paradossalmente è più facile giocare con il Manchester City e non con un Venezia arroccato in difesa. La Juventus ha un rendimento differente tra Champions League e campionato, perché in Champions il rendimento è molto buono ed è in linea. In campionato invece quando trova degli avversari che si chiudono evidenziano problemi che questa squadra ha nell'ultimo terzo di campo e nella fase offensiva dove è a volte piatta e manca brillantezza e scelta giusta, invece in Champions ci sono spazi maggiori pensate alla prima gara contro il PSv o contro il Lipsia e ci sono meno difficoltà di coprire determinate lacune. Vlahovic? Scene inaccettabili, non bisogna chiedere scusa perché l'impegno non è mancato. Ma cosa è?".