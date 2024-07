Juventus, quanti acquisti ci saranno?

Dopo Douglas Luiz, Michele Di Gregorio (che sarà ufficializzato a breve) e Khephren Thuram, per cui è stato trovato un accordo con il Nizza oltre che col giocatore, il mercato della Juventus non si fermerà. Anzi, Cristiano Giuntoli porterà alla Continassa tanti altri volti nuovi. Ecco la strategia del club.La Juventus continua a pensare a Teun Koopmeiners, grande obiettivo da mesi. E poi? Arriverà anche un difensore centrale, almeno un laterale difensivo (forse due), e degli esterni offensivi. Se poi dovesse essere ceduto Milik, ovviamente Giuntoli si tufferebbe su mercato per un centravanti da utilizzare come vice Vlahovic.