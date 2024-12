Ilpunta con decisione su, il difensore preferito da Conte per rinforzare la retroguardia dopo l'infortunio di Buongiorno. Tuttavia, il brasiliano ha espresso il desiderio di restare alla Juventus, a meno che non venga ceduto dal club. Secondo Sky Sport, un trasferimento potrebbe concretizzarsi solo con l’inserimento dinella trattativa. In tal caso, però, sarebbe necessario un conguaglio economico a favore del Napoli, considerando la differenza di valutazione tra i due giocatori. La situazione resta aperta, ma complessa, con entrambe le squadre che potrebbero trarre vantaggio da un’operazione ben calibrata sul mercato.