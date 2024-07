Nei giorni scorsi si è parlato anche di un possibile scambio tra Juventus e Napoli con Federico Chiesa e Giacomo Raspadori protagonisti. L'esterno della Juve come sappiamo è un giocatore che Antonio Conte vorrebbe molto anche se fino adesso non esiste una vera trattativa tra i due club. Ma che operazione sarebbe questa? Ne ha parlato Cesare Prandelli ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Non so se è una possibilità di mercato che si farà, bisogna chiedere a Motta ed a Conte. Però potrebbe essere uno scenario molto interessante. In teoria potrebbe accontentare entrambi gli allenatori". La Juventus è alla ricerca anche di un vice Vlahovic visto che Milik è un giocatore in uscita e se arrivasse una proposta interessante potrebbe partire. Raspadori durante la sua carriera ha spesso giocato anche come centravanti. Al momento però è solo un'idea, niente di concreto.