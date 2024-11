Nicolò, classe marzo 2003, ha raggiunto un traguardo importante in questa stagione, diventando il più giovane calciatore italiano con almeno due reti segnate in Serie A. Questo risultato evidenzia il talento e la maturità calcistica di Savona, che, nonostante la giovane età, è già in grado di fare la differenza in campo. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e lo collocano tra i prospetti più promettenti del calcio italiano. Con velocità, tecnica e una naturale predisposizione per il gioco offensivo, Savona sta conquistando sempre più spazio e attenzione, ponendosi come uno dei giovani su cui puntare per il futuro del calcio nazionale.