Priorità alle cessioni

Fine dell'esilio

Sancho al Manchester United: contratto e ingaggio

è e rimane l'oggetto dei desideri dell'estate della. I bianconeri, infatti, continuano a monitorare l'esterno offensivo inglese con grandissimo interesse, in attesa che si creino i presupposti ideali per provare a sferrare l'assalto decisivo, andando a regalare aun calciatore che potrebbe accrescere in maniera esponenziale il potenziale offensivo del club bianconero. Tuttavia, attorno a Sancho, si sono sviluppati un paio di scenari che necessitano di essere tenuti in considerazione.Dopo aver piazzato ben tre colpi in entrata, ovvero Michele Di Gregorio, Douglas Luiz e Khephren Thuram, ora in casa Juve si passerà attraverso un periodo di calma apparente dal punto di vista degli innesti. Proprio così, perché ora Cristiano Giuntoli e tutta l'area tecnica zebrata dovranno concentrarsi prevalentemente sulle cessioni. Da Chiesa a Soulé, passando per Rugani e Kostic, senza dimenticare Szczesny. Da questi nomi, dunque, potrebbe maturare il tesoretto utile per provare poi a spingere sull'acceleratore nei confronti del classe 2000 inglese.Nel frattempo Sancho ha ripreso ad allenarsi in quel di Carrington, quartiere generale del Manchester United. Reduce dal prestito al Borussia Dortmund, l'ex numero 10 giallonero ha avuto dei colloqui proficui con l'allenatore Erik Ten Hag - ovvero colui che l'aveva messo fuori rosa lo scorso anno - e il giocatore è stato reintegrato, riprendendo dunque ad allenarsi con la squadra. In tema di mercato, però, non è detto che questo riavvicinamento possa spostare gli equilibri: la partenza di Sancho, infatti, rimane un'opzione molto concreta.Jadon Sancho è legato al Manchester United da un contratto che scadrà il 30 giugno del 2026. Il calciatore percepisce dai Red Devils un ingaggio di circa 8 milioni netti.





