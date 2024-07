Sancho è ancora un obiettivo della Juventus?

Scambio Chiesa-Sancho: l'idea

Tanti nomi ma ancora nessuna trattativa avanzata. E' un po' questa la situazione per quanto riguarda gli obiettivi della Juventus in attacco. Dopo l'addio di Soulé e considerando l'incertezza su Federico Chiesa, Cristiano Giuntoli dovrà mettere a disposizione di Thiago Motta almeno un altro esterno. Due se Chiesa dovesse lasciare la Juventus. Tra i profili sondati dal club in questa sessione di mercato c'è stato anche Jadon Sancho.Come vi abbiamo raccontato in queste settimane, Sancho è un giocatore che sicuramente interessa alla Juventus ma non semplice da ingaggiare. Per le richieste del Manchester United e soprattutto per l'ingaggio del giocatore. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, l’idea Sancho in prestito non è decollata ma rimane sempre valida nonostante si sia mosso il Psg sull'ex Borussia Dortmund.La Juventus, a dimostrazione che Sancho era e rimane un giocatore che interessa, aveva provato ad avviare con il Manchester United dei contatti per uno scambio con Federico Chiesa. Idea però che non è stata poi portata avanti perché evidentemente non c'erano le condizioni perché ciò diventasse qualcosa di più concreto.