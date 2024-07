Chiesa ai saluti

Soulé verso la permanenza

Sancho è un obiettivo

Tra le zone di campo nelle quali Cristiano Giuntoli vuole necessariamente intervenire per regalare a Thiago Motta una rosa ricca di alternative in ogni zona del campo, non c'è solo il centrocampo. Il Football Director bianconero è pronto a forzare le operazioni anche per quanto riguarda il parco attaccanti con una situazione, tra entrate e uscite, destinata a ridefinire i connotati dello schieramento offensivo della formazione zebrata. I nomi in questione sono quelli di, al cui futuro potrebbe essere legato anche quello di, uno dei tanti obiettivi della caldissima estate bianconera. Di seguito ecco il quadro generale tracciato da Calciomercato.comLa decisione sembra ormai insindacabile. Federico Chiesa è destinato a lasciare la Juventus già nel corso dell'attuale sessione di calciomercato. La scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2025, impone al club doverose riflessioni ed estreme misure per scongiurare un addio a parametro zero. Sul calciatore classe 1997, ad oggi, si registra l'interesse della Roma. Nelle prossime settimane il fronte potrebbe diventare molto caldo.Difficile, dunque, pensare che la Juventus possa ulteriormente depotenziare le caselle degli esterni d'attacco lasciando partire sia Chiesa che Matias Soulé. Il gioiello argentino, classe 2003, è reduce da una brillante stagione in prestito al Frosinone e a questo punto avrà la possibilità di giocarsi le sue chance agli ordini di Thiago Motta, convinto a puntare sul suo talento.A questo punto, lo scenario più probabile è quello secondo il quale ad una partenza - evidentemente quella di Chiesa - corrisponderà un'entrata. Ed è qui che spunta il nome di Jadon Sancho, profilo graditissimo a Thiago Motta e in uscita dal Manchester United. Il rapporto con Ten Hag - freso di rinnovo fino al 2026 - è ai minimi storici e di conseguenza il giocatore è da considerare sul mercato. I Red Devils valutano l’esterno offensivo inglese sui 50-55 milioni di euro. Una cifra elevata, della quale la Juve ha preso attoUn’idea concreta sarebbe quella di puntare al prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi.





