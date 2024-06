L'estate vede Lazaral centro del mercato calcistico, con la Lazio e il Fenerbahce tra i club più attivi nel tentativo di assicurarsi il fantasista serbo. Se l'anno scorso era l'Inter ad essere fortemente interessata, quest'anno sono i biancocelesti a spingere per il giocatore, proponendo 15 milioni di euro, tuttavia la richiesta del Watford, rappresentato da Gino Pozzo, è di 25 milioni, lasciando ancora una distanza significativa tra le parti.Per avvicinare le trattative, si sta discutendo l'inserimento di contropartite nell'affare. Tra queste, i nomi di Basic, Cancellieri e Akpa Akpro emergono come possibili opzioni. Questi giocatori potrebbero essere inclusi per abbassare l'importo cash che la Lazio deve versare, rendendo l'affare più appetibile per tutte le parti coinvolte.