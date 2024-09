Juventus-Roma, i numeri di Kenan Yildiz

Minuti giocati: 90'

Goal: 0

Assist: 0

Goal attesi: 0.10

Tocchi: 40

Precisione dei passaggi: 90.5%

Cross (riusciti): 5 (3)

Dribbling tentati (riusciti): 1 (0)

Possesso perso: 9

Il fantasista turco classe 2005 infatti nella sfida alla Roma di Daniele De Rossi non è riuscito ad incidere ma nemmeno a brillare. Una garain cui per parecchi quotidiani sportivi ( QUI le pagelle dei quotidiani) è risultato il peggiore in campo. Vediamo però i suoi numeri della gara (dati SofaScore):





