De Rossi spiega l'esclusione di Dybala

ha parlato anel prepartita di Juventus-Roma. Il tecnico ha spiegato perché ha scelto Pisilli a centrocampo e l'esclusione didai titolari."E' un segnale, vedi come si allena e poi giochi la domenica, deve essere un segnale per tutti.""In alcune partite sì, potrebbe essere complicato, anche la ricerca di alcuni centrocampisti è stata fatta per sostenere due giocatori più leggeri. Oggi abbiamo difronte un avversario molto forte che palleggia bene."A Dazn De Rossi ha parlato della formazione della Juventus: “La stessa formazione di domenica scorsa, non mi sorprende, meglio perchè di solito lui tira fuori qualche primavera che poi fa goal e questo non possiamo aspettarcelo. Sta facendo bene e sta tirando fuori giocatori che prima erano poco conosciuti, come a Bologna. Non ci stupisce”.Bella atmosfera, sono già stato, un classico, dobbiamo sopportare l’antagonismo del campo avversario”.