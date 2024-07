Il ritiro in Germania

Quali nazionali rientreranno?

Da oggi, lunedì 15 luglio, inizia ufficialmente la seconda settimana di lavoro per la Juventus agli ordini di Thiago Motta. In mattinata, infatti, i calciatori bianconeri si ritroveranno sul prato del Training Center zebrato per una nuova seduta di allenamento agli ordini del tecnico italo brasiliano, all'imbocco di una settimana che si preannuncia molto importante.I bianconeri, infatti, lavoreranno alla Continassa fino a venerdì 19 luglio, poi le operazioni si sposteranno in Germania. La Juve, infatti, volerà a Herzogenaurach, presso l'HQ Adidas, dove si allenerà fino al 26 luglio, giorno in cui la squadra di Thiago Motta giocherà la prima amichevole contro il Norimberga.La seconda settimana di preparazione estiva della Juventus culminerà con il rientro alla base dei primi nazionali che hanno terminato per primi la loro avventura a Euro 2024. Tra giovedì e venerdì, infatti, Dusan Vlahovic, Filip Kostic e Wojciech Szczesny si riuniranno al gruppo, dopo l'esperienza chiusasi alla fase a gironi con le maglie di Serbia e Polonia.





