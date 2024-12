Juventus, il confronto dopo 16 giornate con la scorsa stagione

Punti: 37

Posizione in classifica: seconda

Vittorie: 11

Pareggi: 4

Sconfitte: 1

Punti: 28

Posizione in classifica: sesta

Vittorie: 6

Pareggi: 10

Sconfitte: 0

La Juventus sembra non riuscire a venire fuori dal momento negativo, e il pareggio contro il Venezia è la prova. I bianconeri sono andati in vantaggio nel primo tempo, ma non sono riusciti a gestirlo. Dopo la rete annullata a Kenan Yildiz, infatti, la Juve non ha sfruttato le occasioni e non ha mai davvero imposto il suo gioco. Risultato? Il Venezia è stato propositivo e ha trovato prima il pareggio con Ellertsson e poi il 2-1 con Idzes, costringendo i bianconeri a inseguire. A fine partita è arrivato un pareggio acciuffato all'ultimo, ma rimane un altro appuntamento mancato con la vittoria, il decimo in Serie A. Adesso la Juventus si allontana ancora di più dal quarto posto, con 28 punti raccolti nelle prime 16 giornate. Nella scorsa stagione i risultati al sedicesimo turno erano differenti, anche se nella seconda parte dell'annata la Juve fu protagonista di un declino evidente.