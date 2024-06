Rinnovo Rabiot, la situazione

Calciomercato Juventus, Khephren Thuram-Rabiot: cosa succede

Ci siamo, i granelli di sabbia nella clessidra cominciano a scarseggiare. Il tempo, almeno dal punto di vista formale, è scaduto e oggi l’ultimo giorno di Adrien Rabiot da calciatore della Juventus , dopo l’accordo annuale trovato l’estate scorsa. Ma nessuna fretta e, soprattutto, nessuna ansia. Quello di Rabiot resta un nodo da sciogliere, ma senza correre il rischio di rimanervi aggrovigliati dentro. Come vi abbiamo raccontato, l’offerta dellaper il rinnovo rimane valida. Oltre a questo, restano validi gli eventuali benefici dati dal Decreto Crescita, anche nel caso in cui la fumata bianca dovesse arrivare dopo l’1 luglio.Da una parte la Juventus aspetta la risposta di Adrien, dall’altra procede spedita per portare Khephrena Torino. Insomma, a prescindere da quello che il centrocampista impegnato all’Europeo con la Francia deciderà; il calciatore del Nizza è ora in cima alla lista dei desideri, sottolineato in rosso come lo sono le priorità da sbrogliare.La strategia è chiara, chiudere a stretto giro – completando un’operazione che nel suo complesso dovrà stare sotto i 20 milioni complessivi, almeno nelle intenzioni della dirigenza bianconera -, e dare in mano aun calciatore funzionale al nuovo progetto