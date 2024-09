La sosta per le nazionali si è conclusa e i vari giocatori che hanno risposto alla chiamata delle proprie selezioni sono pronti per tornare alle rispettive squadre di club. La Juventus resta in attesa del rientro dei sudamericani Danilo, Nico Gonzalez e Juan Cabal. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i tre giocatori dovrebbero rientrare a Torino nella giornata di giovedì 12 settembre. Resterà poi da capire se tutti e tre i giocatori saranno impiegati già nel match contro l'Empoli, in programma sabato 14 settembre alle ore 18:00 al Carlo Castellani di Empoli.