Il gol al Monza e i numeri di McKennie

Westonha aggiunto una nuova dimensione al gioco della Juventus con il suo talento nei calci piazzati, diventando una risorsa fondamentale per Thiago Motta. Con il suo secondo gol stagionale in campionato contro il Monza,ha dimostrato ancora una volta la sua abilità nel cogliere l'opportunità sui corner o punizioni. Con una zampata rapida e una lettura impeccabile della situazione, riesce a essere il più veloce sul pallone, mettendo a segno gol decisivi che spesso arrivano da situazioni di calcio piazzato.Il dato è significativo:, con gli ultimi tre gol tutti realizzati da corner. Questo aspetto del suo gioco è diventato una risorsa chiave per la Juventus, che ha visto in lui un giocatore in grado di sfruttare al meglio i palloni fermati, spesso rivelandosi decisivo in partite in cui l'attacco stenta a sfondare.Il gol contro il Monza, arrivato al minuto 14, è stato il più rapido segnato dalla Juventus all'inizio di un match in questa stagione, interrompendo un filotto di otto reti su azione. Questo tipo di segnature diventa una risorsa preziosa per Motta, poiché consente alla squadra di non dipendere solo dai movimenti offensivi in gioco aperto, ma anche da queste situazioni strategiche., inoltre, ha saputo ricordare a tutti l'importanza dei calci piazzati,. Con l'aumento di efficacia in questa fase di gioco, i bianconeri si sono potuti riscoprire più pericolosi, soprattutto contro squadre che si chiudono in difesa o nei momenti in cui l'attacco fatica a sbloccare la partita.Nonostante il suo contributo decisivo,ha mantenuto un approccio da squadra, come confermato dalle sue parole post Monza: "Gli ultimi miei 3 gol tutti da corner? Non ricordo... Ma è importante che vinca la squadra, per me non è importante fare gol, fare assist, per me è importante quando vince la squadra". La sua mentalità orientata al gruppo è in perfetta sintonia con la filosofia di Motta, che privilegia il lavoro collettivo e il successo comune.