Il precedente in Inghilterra

Alla fine, Chicoè stato squalificato. No, non è servito a nulla l'intervento di Gervasoni e dunque dei vertici arbitrali. Quanto accaduto ininfluirà particolarmente sulla prossima partita della Juventus, ossia sulla sfida interna con la Lazio che ha tutta l'aria di essere parecchio indicativa.Ebbene: per chi si sta chiedendo se e come la Juventus potrà fare ricorso, la risposta è "no", non può farlo. Il motivo?Se fosse stata invece una squalifica di più giornate e comminata per un rosso diretto o per altre motivazioni, a quel punto ci sarebbero stati i margini per operare un ricorso.Discorso diverso rispetto a quanto accaduto in Inghilterra, con l'espulsione ai danni diche è stata ritenuta eccessiva dalla FA (oltre naturalmente dal giocatore stesso), portando la squalifica prevista a essere del tutto cancellata. In Italia, a prescindere, non è mai capitato che una squalifica di una sola giornata venisse totalmente eliminata. E neanche per Conceicao è stata fatta un'eccezione.

