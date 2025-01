Ilsi è assicurato. Terzino spagnolo classe 2004, era stato seguito a lungo anche dallaun paio di estati fa, senza però che se ne facesse nulla; dopo diversi anni al Real Valladolid era approdato allonell'agosto 2023, non riuscendo a trovare molto spazio. Ora lo attende una nuova avventura in Serie A, sul Lario alla corte di Cesc Fabregas: il giocatore è atteso in Italia già domani, giovedì 9 gennaio. Il Como è nella fase dello scambio dei documenti, come riferito da Gianluca Di Marzio, pertanto l'affare può dirsi chiuso.