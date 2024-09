L'ultimo gol in Champions League segnato da un numero 10 della Juventus risaliva al 2021, quando, nonostante il suo immenso talento, non riuscì mai del tutto a svegliare gli "dei bianconeri". Ma ora è Kenan Yildiz, con la sua straordinaria maturità, a farlo subito, regalando alla Juve un nuovo capitolo di storia con un gol decisivo contro il PSV.Alessandro Del Piero, commentatore per Sky, ha tratteggiato così la rete che ha risolto la sfida: «Stupenda, a giro sul secondo palo, con un tiro forte e angolato, dove non arriva nessuno. L’ha pensato dal primo tocco, spettacolare. Kenan, hai tirato d’istinto o l’hai pensato?» Una domanda che lega il passato leggendario con il presente promettente.Yildiz, sicuro e preciso sul campo, si è trovato di fronte al suo idolo, mentre rivedeva in alternanza la sua prodezza e quella iconica di Del Piero a Dortmund. E in quel momento, il giovane talento si è bloccato, mostrando tutta la sua umiltà e consapevolezza del peso del confronto. «Non so che dire, sono nervoso», ha ammesso con un sorriso. «Il gol? Ho dormito molto bene, ero sereno, ho trovato le condizioni migliori».