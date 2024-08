Il manto erboso, il prato, dell'Allianz Stadium è ritenuto il migliore della passata Serie A. Si tratta di un riconoscimento decisamente importante visto che a votare sono: il capitano della squadra ospite, l'arbitro, il regista della produzione televisiva e alcuni tecnici agronomici., questo il riconoscimento ricevuto dallo Stadium come riferisce oggi Tuttosport. Un altro motivo di vanto per la società bianconera, un bel riconoscimento per il manto erboso della casa della Juventus. Grazie proprio ai voti degli avversari.