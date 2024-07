Mateo Retegui è entrato nell'orbita Juventus in qualità di potenziale candidato al ruolo di vice Dusan Vlahovic. L'attaccante reduce dagli Europei con l'Italia e di proprietà del Genoa, potrebbe sbarcare nella Torino bianconera proprio per dare più profondità al reparto offensivo in dotazione a Thiago Motta. Secondo quanto riferito dal Secolo XIX, il club bianconero - per abbassare l'esborso cash - sarebbe disposto ad offrire al Grifone una contropartita tecnica: il nome su cui si starebbe riflettendo è quello di Tarik Muharemović, elemento di spicco della Next Gen zebrata.