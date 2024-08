Dal sito ufficiale Juventus:in vista dell'esordio stagionale in gare ufficiali.La Serie A 2024/2025, per i bianconeri, inizierà all'Allianz Stadium lunedì sera – 19 agosto – alle ore 20:45 contro il Como. La sfida contro la formazione lariana, una delle tre squadre promosse nella massima serie al termine della scorsa annata, chiuderà il programma della prima giornata di campionato.e del suo staff per continuare la preparazione di questa sfida e, dopo la consueta fase iniziale di riscaldamento, si è focalizzato prima sulla tecnica e poi sulla fase tattica, concludendo, infine, la sessione di allenamento con una partitella.