L'ex allenatore di Renato Veiga fa chiarezza sul ruolo: cosa ha detto

Renato Veiga Juve, in che ruolo può giocare?

Archiviata la sconfitta contro il Benfica, la Juventus torna in campo per preparare la prossima sfida di campionato contro l'Empoli. Tra i tanti temi, c'è curiosità per il probabile - ma non scontato -, debutto di. E, soprattutto, in che ruolo giocherà? Sul tema si è espresso a Tuttosport il suo ex allenatore Fabio Celestini.Le parole di Fabio, ex allenatore di Renatoal, a Tuttosport:RUOLO - «Può ricoprire bene varie posizioni, ma io lo impiegavo come centrocampista davanti alla difesa. Così sfruttavo la sua prorompente fisicità, la sua aggressività, il suo saper giocare corto o lungo, il suo gran sinistro».

DOTI - «Non solo. Ne ha un’altra, importantissima. La personalità. È un calciatore che ha fiducia nei propri mezzi, un ragazzo ottimista per natura. Uno sempre positivo».MOTIVO DEL RUOLO - «Quando il club mi ha chiamato l’ho trovato lì e lì l’ho lasciato. All’inizio ho cambiato solo 2-3 cose, c’era bisogno di rimettere la barca in linea di galleggiamento il più presto perché la squadra era ultima a -5 dalla penultima e quindi ho puntato su concretezza, semplicità e solidità. Senza tanti fronzoli».ALLA JUVE - «Direi molto bene. È un profilo interessante, importante. A Torino dovrebbe giocare difensore centrale, sento dire. Può fare grandi cose anche in quel ruolo mentre è meno portato per giocare come laterale sinistro o come quinto di sinistra: all’occorrenza può farlo ma non è la sua mansione ideale. In bianconero può giocare come centrale nella difesa a quattro oppure davanti alla difesa a tre. È un equilibratore».