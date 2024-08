Per il test tra Juventus e Juve Next Gen, in programma domani alle 18:30 all'Allianz Stadium, il club ha annunciato una novità. Per la prima volta infatti la partita sarà trasmessa sui canali social dei content creator dedicati di Juventus Creator Lab. Tutti i dettagli nel comunicato."Dopo la nascita del, la Juventus continua ad espandere i suoi orizzonti di innovazione, e reinventa questa volta il suo modello di broadcasting per un evento unico e imperdibile.La partita amichevole di domani, 6 agosto, che si giocherà tra la Prima Squadra della Juventus e la Juventus Next Gen, sarà trasmessa non solo sui canali media tradizionali - in questo caso, DAZN e Sky Sport - ma, per questa occasione speciale, il pubblico di tutto il mondo avrà l'opportunità di guardare la partita da punti di vista privilegiati attraverso gli occhi di vari influencer globali.La partita dell’Allianz Stadium, infatti, non solo sarà visibile ovunque fuori dall'Italia sul canale Youtube della Juventus, ma sarà,, garantendo la più ampia platea possibile per l’evento.I quattro content creator che trasmetteranno la partita sarannoCeline Dept, creator belga con oltre 50 milioni di follower e tra le migliori YouTuber donne al mondo, seguirà la partita dalla panchina della Prima Squadra e trasmetterà la partita in diretta sul suo canale YouTube, che conta più di 34 milioni di iscritti.Adonias Fonseca, il freestyler ufficiale della Juventus, e la cantante americana TiaTia offriranno ai tifosi una prospettiva esclusiva a bordo campo, seguendo la partita dal vivo dietro i pali della porta. Il brasiliano trasmetterà la partita sul suo canale TikTok, mentre TiaTia sarà in diretta sul suo canale YouTube.Luca Campolunghi, creator italiano con oltre tre milioni di follower, avrà invece l'accesso esclusivo ai social media in Italia, raccontando l'evento sul suo canale Twitch direttamente dalla tribuna stampa dell'Allianz Stadium.Prospettive diverse ed esclusive saranno dunque disponibili per un pubblico in continua crescita che potrà unirsi ai tifosi allo stadio, partecipando all'evento da ogni angolo del globo.Per rafforzare ulteriormente l'importanza degli sforzi dello Juventus Creator Lab nel continuare ad aumentare l’offerta ai fan, ma anche per celebrare insieme l’evento, per questa partita, il suo logo sarà stampato sulle maglie di entrambe le squadre e sarà visibile in tutto l'Allianz Stadium.Dalla sua nascita Juventus Creator Lab ha lanciato 2 Originals su Amazon Prime Video, 3 su TikTok e 10 su YouTube, aumentando le visualizzazioni video del 195% e fornendo il maggiore accesso di sempre ai tifosi della Juventus. Nella stagione 23-24 l’ecosistema digitale del Club bianconero ha generato oltre 6 miliardi di visualizzazioni video e 530 milioni di interazioni, aggiungendo 18 milioni di nuovi follower."