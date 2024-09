Per la prima volta nella nostra storia nessun gol subito nelle prime partite di Serie A pic.twitter.com/K91yhgJSLm — JuventusFC (@juventusfc) September 29, 2024

Grazie al 3-0 maturato al Ferraris contro il, laha scritto una nuova pagina di storia nel campionato di Serie A. Per la prima volta, infatti, la Juve ha iniziato il campionato della massima serie rimanendo imbattuta per le prime sei giornate. I bianconeri hanno infatti mantenuto la porta inviolata contro Como, Verona, Roma, Empoli, Napoli e, infine, Genoa. Il tutto per un complessivo di 540 minuti d'imbattibilità. Numeri che certificano la solidità bianconera in questa prima parte di stagione 2024/25. Per questo motivo, attraverso i propri canali social, la Juventus ha festeggiato questo nuovo primato.