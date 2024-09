Nel corso del 2024, lasi è distinta come la squadra che ha registrato il maggior numero di pareggi nei Big-5 campionati europei, con un totale di 12 incontri terminati in parità. Questo dato evidenzia una costante difficoltà della squadra nel trasformare le buone prestazioni in vittorie concrete. Nonostante le sfide affrontate e la solidità dimostrata in alcune partite, i numerosi pareggi hanno impedito alla Juventus di consolidare una posizione di leadership nella classifica, riflettendo una stagione caratterizzata da alti e bassi. Il club dovrà lavorare per migliorare e cercare di capitalizzare meglio le sue prestazioni sul campo.