Juve Raspadori, la chiave per l'attaccante

Gli scenari di mercato per la Juventus sono diversi, e gennaio sarà un momento chiave per la stagione dei bianconeri. Dalle nuove entrate ai giocatori in uscita, ci saranno sicuramente tanti movimenti intorno all'ambiente della Juve, soprattutto per i nuovi arrivi. Un difensore è il primo obiettivo di, ma non è da escludere che i bianconeri possano rinforzarsi anche in attacco, sempre considerando le condizioni di. Uno dei nomi accostati alla Juventus è stato anche quello di, che in questa prima parte di stagione non ha trovato molto spazio con Conte.Come anticipato, nei primi mesi di Conte al Napoli Raspadori è rimasto indietro nelle gerarchie, giocando meno rispetto ai compagni di reparto. Giuntoli conosce bene il giocatore, e secondo quanto riferisce Tuttosport, la chiave per sbloccare la situazione tra bianconeri e azzurri potrebbe essere. Il difensore della Juventus piace a Conte, e potrebbe essere un punto a favore del Football Director della Juve per convincere il Napoli ad aprire al prestito.