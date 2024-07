È il primo giorno diIl tecnico della Juventus è atterrato ieri sera all'aeroporto di Milano Malpensa, poi poco prima delle nove questa mattina è arrivato al JMedical ed è iniziata la sua prima giornata. Un tifoso addirittura gli ha detto:scatenando inevitabilmente un sorriso sul volto del tecnico italo brasiliano. Il coro "chi non salta interista è" non ha fatto saltare Thiago. Una giornata intensa dove la parola d'ordine è. Il direttore Romeo Agresti, il nostro inviato al JMedical Cristiano Corbo e l'host di YouTube Colpo Gobbo lo hanno raccontato in un video. Di seguito





