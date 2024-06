Adrienè considerato una certezza alla Juventus, specialmente in un centrocampo che sembra destinato a cambiare parecchio nella prossima stagione. E’ stato uno dei fedelissimi del vecchio allenatore e può esserlo anche del nuovo, Thiago Motta. I due si conoscono bene e l’italo-brasiliano potrebbe diventare un’importante arma di persuasione nelle prossime ore, visto soprattutto il precedente con Allegri, che l’estate scorsa lo chiamò convincendolo a restare. Thiago potrebbe fare lo stesso, approfittando della confidenza che esiste tra i due. Come scrive la Gazzetta, Adrien a Torino sta bene, sa quanto deve a questo club, che gli ha permesso di tornare ad alti livelli e di diventare centrale anche con la Francia, però a 29 anni vuole ponderare bene il suo futuro. Per questo si è preso del tempo per riflettere, mettendo tutto sulla bilancia, anche il ritorno in Champions e la partecipazione al Mondiale per Club che la Juventus può garantirgli, una vetrina sicuramente importante. Il rischio sono le offerte che potrebbero arrivare dalla Premier League, anche per gli ingaggi.