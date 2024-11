Un ritmo superiore alle passate stagioni

2023-2024: 73 punti (proiezione attuale);

2022-2023: 72 punti (inclusi i 10 di penalizzazione);

2021-2022: 70 punti;

2020-2021: 78 punti (stagione conclusa con Pirlo in panchina).

Ladisembra aver trovato una stabilità che le consente di guardare con ottimismo al futuro. Con una media di 1,9 punti a partita nelle prime 13 giornate di Serie A, i bianconeri sono attualmente ben posizionati per centrare uno degli obiettivi stagionali più importanti: la qualificazione alla prossima Champions League.Conlaviaggia verso un potenziale bottino finale di, che sarebbe il miglior risultato nelle ultime tre stagioni e sufficiente, in media, per garantirsi un piazzamento tra le prime quattro squadre del campionato.Se la Juventus riuscisse a mantenere questo andamento, chiuderebbe la stagione con una classifica superiore a quella degli ultimi tre anni:Rispetto alla scorsa stagione, segnata da penalizzazioni e turbolenze societarie, i bianconeri stanno dimostrando maggiore costanza, frutto di una guida tecnica stabile e di un gruppo che sembra aver ritrovato fiducia nei propri mezzi.