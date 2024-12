Laosserverà con attenzione la sfida tra AVS e Benfica, in programma stasera alle 19 all’Estádio do Desportivo das Aves, come riporta Tuttosport., obiettivo dei bianconeri, potrebbe finire in panchina per l’ottava gara consecutiva. Il tecnico Bruno Lage continua a preferirgli il duo Araujo-Otamendi, aumentando lo scontento del centrale classe 2003. Nonostante le resistenze del presidente Rui Costa, la permanenza di Silva sembra sempre più improbabile. Il difensore vuole cambiare squadra a gennaio per ritrovare spazio e minutaggio, evitando così di perdere il posto nella Nazionale portoghese di Roberto Martinez in vista dei quarti di Nations League a marzo.