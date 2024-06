Il mercato della Juventus continua a evolversi con nuovi sviluppi nelle trattative per la cessione di Wojciechall'Al-Nassr. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, è impegnato a trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti, specialmente per quanto riguarda l'indennizzo che il club saudita dovrebbe versare nelle casse bianconere.Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra Juventus e Al-Nassr per cercare di ridurre la distanza tra domanda e offerta. Giuntoli ha fissato la richiesta a 5 milioni di euro, una cifra che finora non è stata accettata dal club saudita. Tuttavia, entrambe le parti sono determinate a trovare un punto d'incontro per concludere positivamente la trattativa.