La strategia della, delineata chiaramente in questa fase di transizione, punta su una gestione oculata e sostenibile, non solo sul piano sportivo ma anche finanziario. In sede di calciomercato, la dirigenza ha scelto di privilegiare l’ingaggio di giocatori con stipendi moderati e investimenti a lungo termine, cercando anche di valorizzare giovani promesse provenienti dalla Next Gen. Questa linea ha già fruttato risultati positivi: le plusvalenze nette della stagione 2024-25 ammontano a 63 milioni di euro, un incremento fondamentale per rispettare le nuove direttive UEFA sulla “squad cost rule”, che impone un limite ai costi sportivi in rapporto ai ricavi. Questo limite sarà progressivamente abbassato, arrivando al 70% nel 2025.