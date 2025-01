La, come confermato da Giuntoli, vuole rafforzare la difesa a gennaio e punta al ritorno di Milik in attacco. Tuttavia, l'insoddisfazione di Joshua, pupillo di Thiago Motta, potrebbe aprire scenari interessanti. Sebbene non sia una priorità, il club potrebbe valutare un prestito dal Manchester United, con parte dell’ingaggio coperto, per ricreare la coppia Motta-Zirkzee, già efficace a Bologna. Zirkzee, sotto contratto con il Manchester United fino al 2029, guadagna circa 3,5 milioni di euro annui. Questa operazione potrebbe portare nuova energia al reparto offensivo bianconero, se si verificassero le condizioni giuste.