Il nome di Arnaudè tornato ad essere accostato alla Juventus come possibile rinforzo per l'attacco. Secondo quanto riportato da L'Equipe, il club bianconero potrebbe prendere nuovamente in considerazione il giovane centravanti francese di origine congolese, attualmente al Rennes, nel caso in cui il direttore sportivo Cristiano Giuntoli decidesse di cedere Arkadiusz Milik negli ultimi giorni di mercato.Kalimuendo, classe 2002, è già stato indicato come obiettivo dellanelle scorse settimane, soprattutto se, che è l'attuale vice di Dusan Vlahovic ma è ancora fermo per infortunio, dovesse essere venduto. Il giovane attaccante è già conosciuto dall'allenatore Thiago Motta, che lo ha allenato durante il suo periodo nella Primavera delha partecipato alle recenticon la Nazionale francese e ha un valore di mercato stimato intorno ai 20 milioni di euro. Se la Juventus decidesse di procedere con questa operazione, potrebbe rappresentare un'opzione giovane e promettente per rafforzare il reparto offensivo.