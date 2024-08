Quanto costa Galeno: contratto e clausola rescissoria

Quanto costa Galeno: la richiesta del Porto

rimane uno degli obiettivi principali della, come testimoniato dal fatto cheincontrerà presto l'entourage dell'esterno di proprietà delper provare ad approfondire i discorsi nell'ottica di un potenziale trasferimento del brasiliano a Torino. Autore di 16 goal e 12 assist nell'ultima annata, il classe 1997 è uno dei profili maggiormente graditi ae la nuova stagione è iniziata nel migliore dei modi con la vittoria della Supercoppa portoghese contro lo Sporting, nel corso della quale Galeno ha messo a referto una doppieta. Ma quanto costerebbe Galeno alla Juventus?Galeno è legato al Porto da un contratto che scadrà il 30 giugno 2028. All'interno dell'accordo che lega il brasiliano al Porto è stata inserita una clausola rescissoria del valore di 60 milioni di euro.Al netto della clausola rescissoria inserita all'interno del suo contratto, il Porto potrebbe accontentarsi di una cifra decisamente inferiore per accordare la cessione di Galeno. I parametri imposti dal Financial Fair Play, come specificato da Sky, indurrebbero i lusitani a considerare offerte pari a 30 milioni. In tal senso, la Juve potrebbe trovare terreno fertile per arrivare al calciatore.





