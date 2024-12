Un’occasione per Francisco Conceição



La centralità di Conceição nella manovra bianconera

Latorna a incrociare il, con la voglia di allontanare i fantasmi che si aggirano sull’Allianz Stadium, lasciandosi alle spalle una serie di pareggi deludenti e riprendendo fiducia per il prosieguo della stagione. La sfida di Coppa Italia contro i sardi assume un significato particolare: è un’occasione per riaccendere l’entusiasmo, in un’annata che ha visto la squadra bianconera in difficoltà nel consolidare la propria identità.Per Francisco Conceição, la partita di stasera rappresenta più di un semplice incontro: è una possibilità di riscatto personale. Nella gara di campionato contro il Cagliari, oltre due mesi fa, il giovane talento portoghese era stato protagonista in negativo a causa di un’espulsione contestata nel finale, che gli era costata la squalifica nel successivo big match contro la Lazio.Questa sera, Conceição vuole rifarsi con gli interessi. Già sabato scorso, contro il Venezia, ha messo lo zampino nell’azione che ha portato al rigore del pareggio di Vlahovic. Tuttavia, i suoi gol mancano da oltre due mesi: l’ultimo è stato segnato a Lipsia in Champions League, mentre il più recente assist risale al derby contro il Torino del 9 novembre.Nonostante il calo nei numeri offensivi,resta uno dei giocatori più incisivi della Juventus. Le sue qualità nei dribbling e nei duelli individuali lo rendono un punto di riferimento anche in Champions League, dove spicca per efficacia nei dati statistici. Tuttavia, la manovra della squadra sembra essersi appoggiata troppo su di lui, sacrificando un gioco più corale e collettivo.Thiago Motta e il suo staff sono comunque convinti del valore del giovane portoghese. Lo stesso Cristiano Giuntoli, che in estate lo ha portato a Torino dal Porto, non ha dubbi: il riscatto del suo cartellino per 30 milioni di euro è solo una questione di tempo. Anche l’agente di Conceição, Jorge Mendes, ha confermato la soddisfazione di tutte le parti coinvolte: "Lui è felice alla Juve, e la Juve è felice di lui. Troveremo presto la soluzione."