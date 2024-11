Ammonta a quasi- 4,9 per la precisione - la cifra guadagnata finora dallagrazie alla(considerando le sole partite, oltre ai 18,6 per l'accesso). Ogni vittoria, infatti, vale 2,1 milioni, mentre il pareggio 700mila euro: i conti, dunque, sono presto fatti, considerando i risultati ottenuti dai bianconeri contro, nell'ordine, PSV Eindhoven, Lipsia, Stoccarda e Lille. Il regolamento prevede inoltre un bonus legato alla classifica della fase a gironi, per cui ogni club riceverà una somma basata sul suo posizionamento. La Juve, lo ricordiamo, dovrà ancora affrontare Aston Villa, Manchester City, Brugge e Benfica nel suo cammino verso i playoff (o direttamente gli ottavi). La cifra potrà essere investita sul mercato già a gennaio.