Quando tornano Yildiz, Bremer, Danilo e Douglas Luiz?

Rientrata dalla Germania dopo la settimana di ritiro a Herzogenaurach, laè pronta a riprendere le operazioni alla Continassa, ovvero il quartiere generale dove i bianconeri porteranno avanti il resto del lavoro estivo sino all'inizio della stagione ufficiale che, nel caso della Juve, scatterà il 19 agosto contro il. Tra questioni di mercato e rientri a pieno regime, Thiago Motta confida di avere presto a disposizione la rosa al completo per poter impostare il lavoro nell'ottica dell'inizio della prossima Serie A che scatterà tra poco più di tre settimane. Tra i calciatori che ancora mancano all'appello ci sono Kenan Yildiz - in vacanza dopo gli Europei disputati con la Turchia - e i brasiliani - Bremer, Danilo e Douglas Luiz - reduci invece dalla Copa America.L'attaccante turco e i tre brasiliani, rispettivamente impegnati a Euro 2024 e in Copa America,. Il programma è già stato fissato: prima visite mediche per tutti e quattro al JMedical e poi subito in campo alla Continassa per il primo allenamento agli ordini di Thiago Motta.





