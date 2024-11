Nell'ultimo derby vinto contro il Torino,è stato escluso dai convocati dellaprincipalmente per precauzione, evitando rischi di ricadute del recente infortunio muscolare. L’obiettivo era permettergli un recupero completo senza affrettare il rientro. Con due settimane a disposizione durante la pausa per le nazionali, l’argentino dovrebbe essere pronto a tornare a disposizione del tecnico Thiago Motta per la prossima partita dei bianconeri. La sfida in programma è quella del 23 novembre contro il Milan, e tutto fa pensare che Gonzalez possa essere pronto per scendere nuovamente in campo.