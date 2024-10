Come sta oggi Milik?



Milik può cambiare il mercato della Juventus



L'idea di Thiago Motta

Non c'è una data precisa, probabilmente non lo sa neanche lui:aspetta di stare meglio per tornare a disposizione. E di fatto, i tempi di recupero si confermano così dilatati come si immaginava. L'attaccante polacco potrebbe rientrare verso la metà di dicembre, tornare addirittura in campo con il nuovo anno.Come mai? Dall'ultima operazione, datata 2 ottobre, devono passare almeno due mesi. E vanno aggiunti in più: niente preparazione, alcun tipo di condizione, 140 giorni tondi (al 25 ottobre) senza una partita. Si rischia di sfiorare le 200 giornate.Al momento, Arek sta svolgendo la riabilitazione, ma non a Torino.Non ci sono tempi di recupero già stabiliti. Si agirà a seconda delle sensazioni del giocatore e si proverà a recuperarlo quanto prima. Ad oggi, comunque, non c'è una data fissata per il suo recupero totale.Una notizia non di poco conto, per la. Che ha bisogno di Arek per due motivi principali. Il primo: ad oggi, un'alternativa simile a Vlahovic proprio non c'è, tant'è che lo stesso Thiago sta lavorando per coprire quel tassello con più soluzioni; ha provato Nico e Weah, ma alla fine sembra Yildiz il più adatto.Attenzione però a pensarlo un "vice", il prossimo e possibile colpo offensivo della. Pure qui, il motivo è stato già raccontato e l'ha fatto lo stesso Thiago Motta in conferenza stampa. Non vuole subalterni di nessuno, sostituti di lusso, giocatori che possano fare solo qualche partita e accontentarsi di ciò. No, Motta vuole giocatori che mettano in dubbio le sue scelte nel quotidiano. E che diano ulteriore spinta pure a Dusan.Per questo, Milik rischia di essere quasi troppo una seconda scelta.



