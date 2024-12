Dopo gli esami positivi che hanno escluso lesioni muscolari per Teun, lasperano di averlo a disposizione per la partita contro la Fiorentina del 29 dicembre. L’olandese aveva accusato un fastidio all’adduttore durante Monza-Juventus, ma gli esami hanno confermato che non ci sono danni gravi. In caso di incertezza, il ritorno in campo potrebbe avvenire in Supercoppa contro il Milan (3 gennaio). La squadra bianconera si riposa nei prossimi giorni, e giovedì si capirà meglio la disponibilità di Koopmeiners per il match contro la Fiorentina, partita fondamentale in chiave classifica.